Ferrari открыла новейший завод E-Building

На территории производственного комплекса Ferrari в Маранелло состоялось открытие нового предприятия, которое получило название E-Building. Новые мощности итальянский автопроизводитель готовит с прицелом на дальнейшее увеличение не столько объёма выпуска автомобилей, сколько с учётом будущих гибридов и электромобилей, требующих разных дополнительных компонентов. На заводе будут производиться двигатели внутреннего сгорания, гибридные установки и новые электромоторы.

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Интеграция производства всей линейки в одном здании позволит Ferrari более эффективно реорганизовать и перераспределить всю производственную деятельность между существующими предприятиями в Маранелло, повысив её способность быстро адаптироваться к производственным потребностям.

Оснащённое по последнему слову техники предприятие также будет производить электрические компоненты, которые очень важны для дифференциации технологий и производительности Ferrari — высоковольтные батареи, электродвигатели и редукторы.

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

Здание, спроектированное для достижения высочайшего уровня энергоэффективности, питается, помимо других источников, от более чем 3000 солнечных панелей, установленных на крыше, которые производят 1,3 МВт, а более 60 процентов энергии, используемой для испытаний аккумуляторов и двигателей, будет рекуперироваться в аккумуляторах и перенаправляться на питание новых процессов.