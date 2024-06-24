Mercedes-Benz выпустил особый «ночной» Maybach для Японии

Компания расширила гамму Mercedes-Maybach S-Class за счёт особой версии для рынка Японии. Фанатам немецкого автопроизводителя из Страны восходящего солнца адресовали эксклюзивный Mercedes-Maybach S 580 Night Edition — всего будет сделано три десятка экземпляров флагманского седана с эксклюзивным оформлением кузова и салона, а также очень богатой комплектацией. А вот если желающих купить уникальную машину окажется больше, право покупки разыграют в лотерею.

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Все экземпляры имеют одинаковый двухцветный окрас Onyx Black и Mojave Silver. S 580 Night Edition также имеет акценты из тёмного розового золота на решётке радиатора, вставках передних воздухозаборников, дверных ручках и части отделки порогов. Акценты из тёмно-розового золота продолжаются по всей задней части автомобиля, включая выхлопные трубы и накладку на заднем бампере.

20-дюймовые алюминиевые диски имеют семь основных спиц, а между ними расположены десятки маленьких эмблем Maybach. Cалон украшен мягкой белой кожей на сиденьях, дверных панелях, центральной консоли и туннеле трансмиссии. Панель под экраном информационно-развлекательной системы тоже украшена крошечными эмблемами Maybach, а ключ от автомобиля покрыт тёмно-розовым золотом.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

В движение автомобиль приводит тот же 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и гибридным довеском, что и обычный Maybach S 580, выдающий 496 лошадиных сил в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Стоимость Night Edition начинается от 44 миллионов иен, что составляет примерно 279 000 долларов.