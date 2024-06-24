Hummer H1 превратили в электрокар мощностью более 1000 лошадиных сил

Американская компания North American Electric Vehicles представила электрический рестомод H1, название которого отчётливо указывает на исходный прототип — каноничный армейский внедорожник Hummer H1.

© Motor.ru

Детальной информации о машине нет, но, похоже, автомобиль лишь визуально — хоть и довольно точно — напоминает своего прародителя, поскольку кузов полностью новый, не говоря уже об интерьере и силовой установке. Брутальный рестомод получил два электромотора.

Модель, получившая название Executive Edition Cyber-Hummer, имеет полностью алюминиевый кузов, а также 20-дюймовые колёса, обутые в 37-дюймовые внедорожные шины. NAEV больше ничего не рассказал об изменениях в дизайне, но модель, судя по всему, оснащена светодиодными фарами, дополнительными фонарями и новым передним бампером.

Интерьер максимально простой — кроме руля Momo и 15,1-дюймового дисплея в нем нет ничего особенного. Тем не менее, компания заявила, что внедорожник будет иметь некую «современную аудиосистему» и отделку из «веганской кожи», а на двух рядах расположены сразу шесть мест для пассажиров. Модель оснащена двумя электромоторами совокупной мощностью 1015 лошадиных сил, обеспечивающими полный привод.

© North American Electric Vehicles

© North American Electric Vehicles

Машина получила батарею от Tesla, которая гарантирует запас хода до 480 километров. Аккумулятор поддерживает зарядку NACS и CCS и оснащен системой рекуперативного торможения от Tesla. Cyber-Hummer имеет современную независимую подвеску, которая полностью регулируется, и дорожный просвет 381 миллиметр, а также особый алгоритм работы силовой установки для бездорожья. Производство планируется начать до конца лета, а стоимость машины составит 139 900 долларов.