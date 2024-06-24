Hummer H1 превратили в электрокар мощностью более 1000 лошадиных сил

Американская компания North American Electric Vehicles представила электрический рестомод H1, название которого отчётливо указывает на исходный прототип — каноничный армейский внедорожник Hummer H1.
Детальной информации о машине нет, но, похоже, автомобиль лишь визуально — хоть и довольно точно — напоминает своего прародителя, поскольку кузов полностью новый, не говоря уже об интерьере и силовой установке. Брутальный рестомод получил два электромотора.
Модель, получившая название Executive Edition Cyber-Hummer, имеет полностью алюминиевый кузов, а также 20-дюймовые колёса, обутые в 37-дюймовые внедорожные шины. NAEV больше ничего не рассказал об изменениях в дизайне, но модель, судя по всему, оснащена светодиодными фарами, дополнительными фонарями и новым передним бампером.
Интерьер максимально простой — кроме руля Momo и 15,1-дюймового дисплея в нем нет ничего особенного. Тем не менее, компания заявила, что внедорожник будет иметь некую «современную аудиосистему» и отделку из «веганской кожи», а на двух рядах расположены сразу шесть мест для пассажиров. Модель оснащена двумя электромоторами совокупной мощностью 1015 лошадиных сил, обеспечивающими полный привод.
Машина получила батарею от Tesla, которая гарантирует запас хода до 480 километров. Аккумулятор поддерживает зарядку NACS и CCS и оснащен системой рекуперативного торможения от Tesla. Cyber-Hummer имеет современную независимую подвеску, которая полностью регулируется, и дорожный просвет 381 миллиметр, а также особый алгоритм работы силовой установки для бездорожья. Производство планируется начать до конца лета, а стоимость машины составит 139 900 долларов.