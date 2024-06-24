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Новый совместный кроссовер Renault и Geely: премьера совсем скоро

Предполагается, что за основу для новинки французской марки взяли паркетник Geely Monjaro. Главным рынком для модели станет Корея, там ее презентация состоится уже на этой неделе.

Скоро покажут новый совместный кроссовер Renault и Geely
© Колеса.ру

О том, что компания Renault будет сотрудничать с китайским холдингом Geely Auto, стало известно еще в 2021 году. В начале 2022-го было объявлено о подписанном соглашении, которое, в частности, гласит, что принадлежащий французской Группе корейский завод Renault Samsung наладит выпуск новой линейки, разработанной вместе с китайцами. Как тогда сообщалось, в основу автомобилей ляжет платформа CMA, созданная Geely вместе с Volvo, которая принадлежит Джили. Осенью того же 2022 года был опубликовано дебютное изображение будущей новинки корейского производства – некоего купеобразного паркетника.

И вот теперь появились свежие тизеры, причем на них запечатлен другой кроссовер – вероятно, с традиционным кузовом. Корейские профильные медиа уверены, что новый паркетник Renault построен на базе модели Geely Xingyue L, которая на экспортных рынках, включая Россию, известна как Geely Monjaro.

Кстати, с момента заключения договора между французским автогигантом и китайцами корейское предприятие Renault Samsung успело сменить имя на Renault Korea, да и бренд Samsung стал историей – его модельный ряд перевели под материнскую марку Renault, нацепив на машины фирменный ромб.

Корейцы пишут, что грядущий паркетник носит внутризаводское имя Aurora 1. Судя по тизерам, у новинки Renault будет оригинальная радиаторная решетка, немного другим сделают и передний бампер. А вот фары – почти такие же, как у Geely Xingyue L/Monjaro.

По предварительным данным, Renault Aurora 1 дебютирует с гибридной силовой установкой, но подробности о начинке пока не приводятся. Китайский Geely Xingyue L тоже бывает гибридом (у российского Geely Monjaro бензоэлектрической версии нет), его система базируется на турбочетверке 1.5 (163 л.с.). «Традиционный» Xingyue L в Поднебесной доступен с турбомотором 2.0 (218 или 238 л.с.).

Мировая премьера Renault Aurora 1 состоится на выставке Busan International Mobility Show, которая откроется 27 июня. Главным рынком для серийной модели, разумеется, станет Корея, при этом новинку могут отправить и на экспорт.