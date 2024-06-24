Скоро покажут новый совместный кроссовер Renault и Geely

Предполагается, что за основу для новинки французской марки взяли паркетник Geely Monjaro. Главным рынком для модели станет Корея, там ее презентация состоится уже на этой неделе.

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О том, что компания Renault будет сотрудничать с китайским холдингом Geely Auto, стало известно еще в 2021 году. В начале 2022-го было объявлено о подписанном соглашении, которое, в частности, гласит, что принадлежащий французской Группе корейский завод Renault Samsung наладит выпуск новой линейки, разработанной вместе с китайцами. Как тогда сообщалось, в основу автомобилей ляжет платформа CMA, созданная Geely вместе с Volvo, которая принадлежит Джили. Осенью того же 2022 года был опубликовано дебютное изображение будущей новинки корейского производства – некоего купеобразного паркетника.

И вот теперь появились свежие тизеры, причем на них запечатлен другой кроссовер – вероятно, с традиционным кузовом. Корейские профильные медиа уверены, что новый паркетник Renault построен на базе модели Geely Xingyue L, которая на экспортных рынках, включая Россию, известна как Geely Monjaro.

Кстати, с момента заключения договора между французским автогигантом и китайцами корейское предприятие Renault Samsung успело сменить имя на Renault Korea, да и бренд Samsung стал историей – его модельный ряд перевели под материнскую марку Renault, нацепив на машины фирменный ромб.

Корейцы пишут, что грядущий паркетник носит внутризаводское имя Aurora 1. Судя по тизерам, у новинки Renault будет оригинальная радиаторная решетка, немного другим сделают и передний бампер. А вот фары – почти такие же, как у Geely Xingyue L/Monjaro.

По предварительным данным, Renault Aurora 1 дебютирует с гибридной силовой установкой, но подробности о начинке пока не приводятся. Китайский Geely Xingyue L тоже бывает гибридом (у российского Geely Monjaro бензоэлектрической версии нет), его система базируется на турбочетверке 1.5 (163 л.с.). «Традиционный» Xingyue L в Поднебесной доступен с турбомотором 2.0 (218 или 238 л.с.).

Мировая премьера Renault Aurora 1 состоится на выставке Busan International Mobility Show, которая откроется 27 июня. Главным рынком для серийной модели, разумеется, станет Корея, при этом новинку могут отправить и на экспорт.