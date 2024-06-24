Суперкар Maserati MC20 Cielo получил позолоченный выхлоп

Спустя два года после презентации программы доработки для купе Maserati MC20 специалисты немецкого ателье Novitec взялись на доработку открытой версии суперкара и к лету 2024 года подготовили улучшения для Maserati MC20 Cielo.

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Впрочем, особых отличий от закрытого автомобиля нет. Фирма традиционно увеличила отдачу двигателя и добавила несколько стильных акцентов в экстерьер элегантного родстера. Например, выхлопную систему с патрубками, украшенными карбоном или позолотой.

Машине добавили закрылки в передний бампер, установили новый сплиттер спереди и более развитый спойлер сзади. Капот и воздухозаборники получили дополнительный карбоновый декор, а штатные колёса заменили 21-дюймовыми золотистыми дисками NF11, разработанными совместно с Vossen.

Дополнить новые колёса можно уменьшающими на 25 миллиметров дорожный просвет пружинами, что положительно влияет на управляемость. Можно на 28 или 40 миллиметров расширить колею новыми проставками. Это важно для спорткара, мощность которого выросла почти на 100 лошадиных сил.

© Novitec

© Novitec

© Novitec

© Novitec

© Novitec

© Novitec

Стандартный 3,0-литровый турбомотор V6 выдает 621 силу, а за счёт нового блока управления N-Tronic и спортивной выхлопной системы мощность вырастает до 711 «лошадей». В качестве опции доступна адаптивная выхлопная система с возможностью регулировки громкости выхлопа с патрубками из нержавеющей стали или карбоновым декором, а для эстетов насадки могут покрыть позолотой из драгоценного металла 999 пробы.