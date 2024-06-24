Rolls-Royce показал новый 1496-сильный двигатель V10

Турбодизель относится к линейке MTU 199, которая считается самой востребованной в мире, когда речь заходит о моторах для военной техники. Разработчик — Rolls-Royce Holdings, не имеющий отношения к одноимённому производителю люксовых автомобилей. Профиль холдинга — авиационные и судовые двигатели, а также агрегаты для тяжёлой спецтехники. До 2021 года с Rolls-Royce Holdings сотрудничал БелАЗ.

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Особенность нового дизеля Rolls-Royce помимо конфигурации V10 — возможность работы в составе гибридной системы. На небольшой скорости установка сможет работать бесшумно, не оставляя теплового следа. Руководитель отдела разработки военных двигателей и систем Rolls-Royce Holdings Кристиан Вольф заявил, что новая система позволяет расширить возможности использования гусеничной бронетехники.

В настоящий момент ориентиром по мощности является 1100 киловатт (1496 лошадиных сил), но в работе находится силовая установка на 1200 киловатт (1632 лошадиные силы). Ранее в линейке MTU не было десятицилиндровых дизелей — только моторы с шестью или восемью цилиндрами. Область применения — танки и бронемашины полной массой от 50 до 70 тонн.

До санкций двигателями линейки MTU пользовался белорусский БелАЗ, но после запрета поставок западных агрегатов соседи перешли на китайские и российские аналоги. К примеру, на 220-тонных самосвалах стали применять отечественный дизель от тепловоза.