Nissan закрыл завод в Китае из-за падения продаж

В КНР закрыто одно из предприятий Dongfeng-Nissan. На такие меры компании пришлось пойти в связи с сокращающимися продажами на местном рынке.

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Закрытый завод в Чанчжоу - одно из восьми производственный предприятий Nissan в Китае. Он является самым маленьким, но самым технологичным. Его ввели в эксплуатацию менее четырех лет назад - в ноябре 2020 года.

В компании объяснили шаг "изменениями в общей стратегии и бизнес-среде", "необходимостью перераспределения ресурсов для дальнейшего развития и трансформации" и инвестициями в новые модели на новой энергии.

До 2018 года компания Nissan считалась одной из самых успешных иностранных компаний в Китае, обгоняя Toyota и Honda, а объёмы продаж в Поднебесной превосходили результаты на рынке США. В последние годы конкуренция с китайскими производителями даётся крайне тяжело: они предлагают автомобили по относительно низкой цене, при этом машины не уступают нив плане дизайна, ни в плане технологической оснащённости.

Ранее "РГ" рассказывала, что из-за низких продаж дилеры Toyota значительно снизили цены.