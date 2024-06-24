Лимузины Lada Aura начали красить в белый цвет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал собирать белые лимузины Lada Aura. Об этом сообщает motor.ru.

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«У белых Lada Aura сохранились черные детали: контрастными остались наружные зеркала, крыша и антенна-плавник. Точное количество выпущенных лимузинов неизвестно», — говорится в сообщении.



Выпуск Lada Aura на «АвтоВАЗе» начался в апреле 2024 года.

Седаны Lada Aura направлены в качестве служебных автомобилей для депутатов Госдумы и чиновников. Заказ на автомобили Lada Aura сделало и министерство финансов РФ.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором 1,8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.