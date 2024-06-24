BMW анонсировала загадочную новинку для Гудвуда

Традиционный ежегодный Фестиваль скорости в Гудвуде станет местом сразу двух мировых премьер от немецкого концерна BMW. Первой новинкой в Великобритании станет публичная премьера кроссовера BMW X3 последнего поколения, который уже был недавно рассекречен в рамках онлайн-презентации, а вот о второй модели пока совершенно никакой информации нет.

Грядущую премьеру немецкий автопроизводитель позиционирует как «ещё один значительный мировой дебют BMW Group».

С учётом того, что загадочная новинка будет показана в четверг, 11 июля, это уж точно не BMW M5 нового поколения.

«Заряженный» седан дебютирует 26 июня, так что наиболее вероятно, что в Гудвуде может быть показан универсал BMW M5 Touring. Впрочем, официально это не подтверждено.

Не исключено, что вместо M5 Touring будут показаны какие-то другие новинки. Известно, что BMW работает над рядом новых моделей, так что недостатка в возможных дебютантах нет. Среди них — флагманское купе M2 CS в рестайлинговой версии и экстремальный универсал M3 CS Touring.