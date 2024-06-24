Удлиненная «пятерка» BMW стала глобальной и получила версию с правым рулем

Индийский филиал марки объявил о начале приёма заявок на LWB-версию «пятёрки» восьмого поколения. Пока анонсирована единственная версия 530Li с пакетом M-Sport. Её предложат с бронзовыми или алюминиевыми декоративными вставками с двумя цветами кузова (серый или чёрный) и единственным дизайном интерьера (отделка серо-коричневой перфорированной кожей Veganza).

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BMW 5-Series с увеличенной на 110 миллиметров колёсной базой дебютировала в Китае в конце января. Изначально предполагалось, что седан с завода Brilliance-BMW станет местным эксклюзивом, но в итоге удлинённую «пятёрку» предложили на другом важном рынке — в соседней Индии.

Гамма праворульных седанов с индексом L пока состоит только из бензиновых 2,0-литровых версий, хотя в КНР доступны и электромобили. Зато портал AutoCar India уже заметил, что по всем геометрическим размерам такая «пятёрка» превзойдёт Mercedes-Benz E-Class в кузове W214. Для полноты информации не хватает только цен: их обнародуют 24 июля.

Растущий индийский рынок привлекает премиум-бренды и вынуждает автогигантов идти на нестандартные ходы. К примеру, Land Rover локализовал в Индии флагманский Range Rover: на берегах Индийского океана стали собирать длиннобазные внедорожники в богатых комплектациях.