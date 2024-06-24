Нетрезвых водителей за рулем могут приравнять к террористам

В Госдуме предложили нетрезвое вождение приравнять к терроризму. Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения необходимо приравнять к терроризму. Особенно в тех случаях, когда безответственность водителя привела к летальному исходу, считает Хамзаев.

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Он уверен, что пришло время ужесточать меры, раз существующими мерами уменьшить число пьяных водителей за рулём не всегда получается. Должен сработать и психологический фактор, когда ни один адекватный человек не захочет быть назван террористом.

Ранее в нижнюю палату парламента был внесён законопроект, согласно которому должен появится запрет на эвакуацию автомобилей со знаком «Инвалид». Проект был подготовлен главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Согласно документу, автомобиль смогут переместить в ближайшее место так, где он «не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов».

Владелец машины со знаком «Инвалид», которую переместили в соседнее место, может быть проинформирован об этом через портал «Госуслуги», а также смс-сообщением на привязанный к порталу номер телефона.