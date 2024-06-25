Опубликовано много детальных фотографий обновленного Audi RS Q8

Audi рассекретила самый мощный Q8 за всю историю модели. Состоялся дебют обновленного Audi RS Q8: показали как «заряженный» вариант кроссовера, так и его «злую» версию с приставкой Performance, которая ранее проехала Нюрбургринг за рекордные 7 минут и 36,698 секунды. Отдача четырехлитрового мотора V8 впечатляет — 600 лошадиных сил у RS Q8 и 640 сил у RS Q8 Performance, а разгон с места до 100 километров в час занимает у кроссоверов 3,8 и 3,6 секунды соответственно.

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Audi обновила Q8 и кросс-купе SQ8 осенью прошлого года — с рестайлингом кроссоверы обзавелись новым «лицом», расширились возможности персонализации, а список оснащения стал внушительнее.

В частности, впервые для Q8 были предложены OLED-фонари со встроенным датчиком приближения, которые начинают светиться ярче, когда другой автомобиль подъезжает ближе чем на два метра. В апреле этого года семейство Q8 пополнилось модификацией с гибридной установкой на базе V6 3.0 и возможностью подзарядки, а теперь появились и «заряженные» варианты RS и RS Performance.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

Обе новинки можно отличить от прочих версий Q8 по радиаторной решетке с рисунком в виде сот и паре овальных парубков выхлопной системы. Уже в «базе» у RS-кроссоверов есть система полного привода quattro, адаптивная пневмоподвеска, система активной стабилизации кузова, мощные тормозными механизмами (Performance положены 440-миллиметровые тормозные диски) и механический межосевой дифференциал.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

Максимальная скорость RS Q8 составляет 250 километров в час, Performance-версия в свою очередь может разогнаться до 280. С опциональным пакетом Plus ограничитель можно «передвинуть» на отметку 305 километров в час. Кроме того, доплатить предлагается за 23-дюймовые колесные диски вместо стандартных 22-дюймовых и красные тормозные суппорты вместо черных (у RS Q8 Performance красные суппорты уже в «базе»).

Заказать RS Q8 и RS Q8 Performance у европейских дилеров можно будет с 27 июня, стоить новинки будут от 141 900 и 155 700 евро соответственно. В пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня это 13,3 и 14,57 миллиона рублей.