Hongqi привезет в Россию пять новых моделей, включая лимузин L1
Китайский автобренд Hongqi планирует представить до конца 2024 года на российском рынке несколько новинок. Об этом корреспонденту Авто Mail.ru рассказал исполнительный директор Hongqi Rus Иван Савельев. Среди моделей — кроссовер HS3 и седан L1.
«HS3 — это кроссовер в компактном сегменте, но он реально большой, эта машина в ближайшее время появится, «лонч» состоится 27-го июня. HS5, HS7 — это полноразмерный семиместный внедорожник — вот весь спектр этих машин появится. И мы надеемся, на следующий год представить большой седан L1», — сказал Савельев.
Собеседник также сообщил, что на российском рынке появится минивэн Hongqi HQ9, сейчас он предлагается с передним приводом и бензиновым двигателем.
До этого стало известно, что бывший завод Mercedes в подмосковном Есипово начнет сборку премиальных автомобилей бренда Exeed (принадлежит концерну Chery) по договору о контрактной сборке.
Так, серийная сборка Exeed, начиная с модели VX, стартует в июле, а в августе первую партию получат дилеры.
По данным «Автостата», Exeed — самая популярная сейчас премиальная марка в России. По итогам мая продано почти 3,9 тыс. таких автомобилей, объем всего премиального сегмента в последний месяц весны 2024 года аналитики оценили в 11 тыс. машин.