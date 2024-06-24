Велокурьеров обяжут получать водительские права

В РФ курьеров на велосипедах обяжут получать права и покупать страховку. Сотрудникам различных служб доставки, работающих на территории России и ездящих на велосипедах, добавят обязанностей. Так, курьеров хотят обязять получать водительские права и покупать гражданскую страховку для возмещения вреда третьим лицам. Дополнительные обязанности появятся и у самих сервисов, предоставляющих работу.

Авторы инициативы отмечают, что в последнее время службы доставки пользуются популярностью, из-за чего в 2023 году появилось большое количество курьеров. Вместе с тем, растёт и число жалоб на них. Так, доставщики пересекают проезжую часть на красный свет светофора, не спешиваются перед пешеходными переходами, гоняют по тротуарам, пугая пешеходов, опасно маневрируют на улицах, перекрёстках и во дворах, рискуя нанести ущерб автомобилям.

по статистике МВД, в мае произошло более 500 ДТП с участием водителей на средствах индивидуальной мобильности. Сколько аварий зарегистрировано с участием велокурьеров, не уточняется.

В Госдуме отметили, что вопрос регулировки работы курьеров, количество которых на городских улицах продолжает расти, прорабатывается.

«Сейчас у нас в работе находится сразу два законопроекта, которые должны способствовать наведению порядка в этой сфере. Во-первых, мы предлагаем ввести ответственность для пользователей так называемых новых средств индивидуальной мобильности за нарушение ПДД. Сейчас законодательство у нас сформировано таким образом, что её практически не существует. Вернее, она есть, но минимальная, как для пешеходов. Этот законопроект мы уже направили на отзыв в правительство, но ответа пока не получили», — сообщил депутат Ярослав Нилов.



Второй документ призван минимизировать последствия происшествий с участием курьеров. Добиться этого позволит обязанность доставщиков приобретать гражданскую страховку, которая будет возмещать нанесённый третьим лицам ущерб.

В Совфеде также предложено обязать работодателей ввести обязательные проверки транспорта, на котором передвигаются курьеры. Так, многие покупают более мощные велосипеды или самостоятельно модифицируют их, спиливают педали. В итоге по характеристикам это уже не электровелосипед, а мопед, а водитель должен соблюдать все требования ПДД, иметь права категории М и носить шлем.

«Считаю важным, чтобы компании, предоставляющие услуги курьеров, проверяли соответствие транспортных средств, на которых работают их сотрудники. Необходимо проверять транспорт курьеров по аналогии с крупными сервисами такси, когда требуется предоставить фотографии, технические характеристики перед началом поездки», — заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артём Шейкин.



Тем временем парламентарии Санкт-Петербурга намерены разработать масштабный законопроект, согласно которому регионы должны получить право самостоятельно регулировать правила использования электрических велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности, в том числе кикшеринг.