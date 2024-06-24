Страховщики назвали самые дорогие машины по каско

Страховщики назвали легковые автомобили, для которых полис каско будет стоить дороже всего. А также перечислили самые бюджетные при страховании машины. Список наиболее дорогих машин, по данным специалистов страховой компании "Согласие", возглавил кроссовер Lamborghini Urus. Стоимость его полной страховки может доходить до 1,7 миллиона рублей.

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Далее с существенным отрывом следуют Rolls-Royce Cullinan (955 тысяч рублей), Bentley Bentayga (825 тысяч рублей), Land Rover Sport (825 тысяч рублей) и Land Rover (740 тысяч рублей), а также Гелендваген (675 тысяч рублей), BMW M6 (659 тысяч рублей), Mercedes-Benz S-класс (639 тысяч рублей), Aston Martin DBX (627 тысячи рублей) и минивээн Mercedes-Benz V-Класс (540,5 тысячи рублей).

К самым недорогим с точки зрения страхования специалисты отнесли LADA Granta - цена полиса может составлять 13,5 тысячи рублей. А также LADA Niva (14,1 тысячи рублей).

Стоимость каско коррелирует со страховой суммой, поясняют специалисты: чем транспортное средство дороже и выше сумма, на которую страхуется машина, тем больше будет стоимость полиса. Наряду с этим при итоговом расчете каско также могут учитываться более 100 показателей, включая семейное положение и наличие или отсутствие детей у водителя (статистика говорит о том, что женатые или замужние автомобилисты, воспитывающие детей, водят более аккуратно). Но многие из этих факторов являются сопутствующими и оказывают косвенное влияние. Главные критерии для расчета стоимости полиса каско - это история страхования по ОСАГО, которая показывает, были ли ДТП с участием клиента (коэффициент бонус-малус), а также стаж, возраст водителя и регион.

Эксперты указывают, что мощность автомобиля также влияет на стоимость каско, так как мощные машины относятся к более рисковым, поскольку чаще попадают в крупные ДТП.