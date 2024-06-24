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АвтоВАЗ усовершенствовал сборку Lada Vesta

АвтоВАЗ автоматизировал подачу запасного колеса при сборке «Весты». Прежде «запаска» укладывалась работником сборочного конвейера вручную. А теперь, как выяснила редакция Quto, этот процесс полностью автоматизирован: специальный робот подвозит колесо, а затем самостательно укладывает его. Получается быстро, аккуратно, а главное — без участия человека.

Напомним, что чуть больше года назад АвтоВАЗ перенёс сборку Lada Vesta из Ижевска (туда, в свою очередь, перенаправили Largus). Производство флагманской модели ведётся на конвейерной линии, где прежде выпускались модели на платформе B0, то есть «Лады» Largus и XRAY, а также «Рено» Lagan и Sandero.

А ещё для автомобилей Lada вскоре создадут модернизированную линейку 16-клапанных двигателей объёмом 1,6 и 1,8 литра. Они будут отличаться увеличенной мощностью, усовершенствованным газораспределительным механизмом и повышенным ресурсом работы.

Кроме того, в Тольятти временно приостановлено производство Lada Niva. Нехватка комплектующих для сборки автомобилей стала причиной остановки работы подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства Niva, на минувших выходных.

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