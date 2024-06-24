Mitsubishi может возродить Lancer Sportback и Montero

Компания Mitsubishi хочет возродить Lancer Sportback и Montero. Японская марка подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO): первая — на название Montero, вторая — на Lancer Sportback. И если с первой заявкой все в порядке (она, к слову, зарегистрирована в том числе в категории «автомобили»), то вторую ведомство отклонило, и Mitsubishi подала на аппеляцию. Motor1.com предполагает, что возрожденные имена могут предназначаться будущим электрокарам.

© Motor.ru

Пятидверный хэтчбек Mitsubishi Lancer Sportback дебютировал в статусе концепта на автосалоне во Франкфурте еще в 2005 году, после чего началось его серийное производство. Упор был сделан на универсальность, однако продавалась модель в США плохо. Например, за 2012 год Lancer Sportback не смог перешагнуть отметку в тысячу реализованных экземпляров. Теперь же, по слухам, это название могут возродить для электрокара, который станет аналогом Nissan Leaf от Mitsubishi.

Что же касается Montero, то это одно из имен хорошо знакомого россиянам Mitsubishi Pajero. Инсайдеры утверждают, что японский автопроизводитель вынашивает планы по возрождению рамного внедорожника, снятого с производства в 2021 году. По последней информации (пока неофициальной), следующий Pajero сохранит рамную конструкцию — якобы его построят на платформе пикапа Triton/L200. Так ли это, мы узнаем еще нескоро — Pajero следующего поколения ожидается только в 2027 году.

Не исключено, что Mitsubihsi вовсе не будет использовать зарегистрированные товарные знаки — это лишь бюрократический процесс, призванный защитить права на них.

Так, например, весной этого года японская компания защитила в Роспатенте несколько наименований моделей, которые больше не поставляет и не производит в РФ. Среди них ASX, Outlander, Eclipse Cross, Eclipse, Attrage, Colt, Lancer, Triton и другие. Кроме того, заявки были поданы на аббревиатуры технологий DI-D, AWS и S-AWC.