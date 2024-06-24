За первые пять месяцев 2024 года экспорт автомобилей из Китая продемонстрировал рост на 26%, до 2,45 млн. авто, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Это следует из данных Китайской ассоциации легковых автомобилей.

Только за май Китай отправил за границу 568 тыс. автомобилей, что на 29% превышает показатель такого же месяца минувшего года. Так, с января по май 2024-го суммарная цена экспорта составила 46,6 млрд. долларов (+20,1%). При этом средняя стоимость китайского автомобиля - 19 тыс. долларов (как и в 2023 году).

Среди государств, вошедших в рейтинг стран, в которые КНР отправляет свои машины, - Россия (с января по май импортировали 372 542 штук), Мексика (190 897 шт.), Бразилия (159 612 шт.), Бельгия (124 081 шт.) и ОАЭ (114 530 шт.).

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Ранее портал Wroom.ru со ссылкой на сервис «Авто.ру» сообщил, что половину новых машин, которые имеются в наличии у дилеров, выпустили в 2023 году.