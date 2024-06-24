$87.37-0.5994.08-0.18
Войти в почту

Доступный спорткар Suzuki может снова появиться в продаже

Кей-кар Suzuki Cappuccino могут возродить через 26 лет после отказа производителя от модели. Об этом сообщает портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на японское издание Best Car.

Доступный спорткар Suzuki может снова появиться в продаже
© Wikipedia Commons

Как отмечается, в разработке модели будут принимать участие Toyota и Daihatsu. Новый заднеприводный Cappuccino будет оснащен 1,3-литровым трехцилиндровым турбомотором. Сейчас его разрабатывают для другой возрожденной модели — субкомпактного хэтчбека Toyota Starlet.

Двигатель построят на базе 1,6-литрового агрегата GR Yaris и GR Corolla и уменьшат в размерах, а мощность составит около 150 л.с. Автомобиль будет участвовать в раллийных гонках. Длина нового Suzuki Cappuccino составит около 4000 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1230 мм, а колесная база — 2480 мм.

Ранее итальянский автопроизводитель Ferrari анонсировал выход своего первого полностью электрического спортивного автомобиля. Его стоимость составит более полумиллиона долларов. Речь идет о сумме в 537 000 долларов. Данный электрический Ferrari - первый полностью электрически доступный автомобиль в линейке Ferrari.

Автоновости
Toyota Starlet
Suzuki Cappuccino
Suzuki
Daihatsu
Toyota
Ferrari
Ferrari
Mail.ru Group