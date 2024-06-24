Доступный спорткар Suzuki может снова появиться в продаже

Кей-кар Suzuki Cappuccino могут возродить через 26 лет после отказа производителя от модели. Об этом сообщает портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на японское издание Best Car.

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Как отмечается, в разработке модели будут принимать участие Toyota и Daihatsu. Новый заднеприводный Cappuccino будет оснащен 1,3-литровым трехцилиндровым турбомотором. Сейчас его разрабатывают для другой возрожденной модели — субкомпактного хэтчбека Toyota Starlet.

Двигатель построят на базе 1,6-литрового агрегата GR Yaris и GR Corolla и уменьшат в размерах, а мощность составит около 150 л.с. Автомобиль будет участвовать в раллийных гонках. Длина нового Suzuki Cappuccino составит около 4000 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1230 мм, а колесная база — 2480 мм.

Ранее итальянский автопроизводитель Ferrari анонсировал выход своего первого полностью электрического спортивного автомобиля. Его стоимость составит более полумиллиона долларов. Речь идет о сумме в 537 000 долларов. Данный электрический Ferrari - первый полностью электрически доступный автомобиль в линейке Ferrari.