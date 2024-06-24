Mitsubishi хочет "воскресить" две забытые модели

Компания Mitsubishi подала документы на регистрацию в США товарных знаков Montero (модель также продавалась под более знакомым в России именем Pajero) и Lancer Sportback.

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Не так давно сообщалось, что Mitsubishi совместно с Nissan планируют представить в США несколько новых гибридных и электрических моделей, включая собственную версию Leaf следующего поколения. Предполагается, что Lancer Sportback может стать версией Mitsubishi Leaf (если патент будет выдан).

При этом официально о своих планах на Lancer Sportback и Montero в Mitsubishi пока не заявляли.

Напомним, в марте этого года состоялась премьера обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. От L200 машине достался турбодизель объёмом 2,4 литра мощностью 184 л.с. и моментом 430 Нм. Он агрегатирован 6-ступенчатым "автоматом", которым заменена 8-диапазонная коробка Aisin.