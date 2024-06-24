BMW засудили на 5 млн долларов из-за 100-долларовой детали

Проблемная антенна обернулась для BMW иском на 5 млн долларов. Владельцы BMW подали коллективный иск в Калифорнии, в котором утверждается, что из-за неисправных уплотнений вода попадает в антенны и повреждает важные компоненты. Как пишет Car Complaints со ссылкой на истца Тима Крафта, BMW знала о дефектах «акульего плавника», но скрыла их, в результате чего владельцам пришлось раскошеливаться на дорогостоящий ремонт.

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Тим Крафт приобрел BMW X5 2019 года выпуска у дилера. Через некоторое время после покупки он обнаружил, что ряд функций не работает: оказались недоступны система экстренного вызова, GPS-навигация, hands-free, а также система бесключевого доступа. Кроме этого, автомобиль с трудом заводился, и со временем проблемы только усугублялись.

В сервисе Крафту сказали, что причина — в воде, попавшей в блок телематики. Оказалось, что она проникла туда через неплотно прилегающую антенну на крыше. Ремонт оценили в 2500 долларов (почти 220 тысяч рублей).

Истец, однако, отдал только 92 доллара за замену «плавника» и решил подать иск против BMW. Оказалось, что с такой проблемой столкнулся не только он: другие пострадавшие сообщали, что из-за антенны в автомобиль проникает вода, что приводит с коррозии деталей и повреждениям электрики. BMW же якобы знает о дефекте, но ничего не делает.

Проблему обнаружили на BMW 3, 5 и 7 серий, а также почти на всех кроссоверах — от X1 до X7.

Другой недавний иск в США обернулся еще более значительным тратами: Ford обязали выплатить почти 57 миллионов долларов владелице Expedition 1998 года выпуска, на которую наехал ее собственный внедорожник.