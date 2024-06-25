В Белоруссии Lada Granta стоит дешевле, чем в России

В Белоруссии Lada Granta продаются по сниженным ценам. C 8-клапанным 90-сильным атмосферником объёмом 1,6 литра седан можно купить за 32 800 белорусских рублей — это 891 000 россиских. Для сравнения, в России аналогичный автомобиль, оборудованный кондиционером, подушкой безопасности водителя и антиблокировочной системой тормозов, предлагается минимум за 992 000.

© Quto.ru

С мотором отдачей 106 сил, двумя фронтальными подушками вместо одной, 15-дюймовыми легкосплавными колёсами, штатной аудиосистемой и подогревом передних сидений машина стоит 36 400 рублей (988 500 российских). Российсие дилеры просят за такую «Гранту» существенно больше — от 1 052 000.

Белорусские дилеры объяснили разницу якобы отсутствием утильсбора. Хотя, на самом деле, ничего подобного не должно быть, так как АвтоВАЗ получает компенсацию за уплаченный утилизационный сбор по программе поддержки автопрома. Так что истинные причины разных ценников неясны.

Желающие сэкономить могут найти гражданина Белоруссии, который приобретёт машину, а затем поставит её на учёт местной ГАИ. Стоит такая «услуга» около 30 000 рублей. Правда, затем при ввозе новой «Гранты» из соседней страны на территорию России придётся вдобавок заплатить 3400 рублей утильсбора.