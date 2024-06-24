Отложен выпуск электрического Dodge Charger

Поставки электрического Dodge Charger Daytona отложили на 90 дней. Представленный в марте «батарейный» масл-кар нуждается в доработке, выяснили Mopar Insiders, изучив разосланную дилерам информацию. «Живая» премьера и старт продаж задержатся как минимум на 90 дней, а причина такого решения — в обнаруженных во время тестовых заездов проблемах с силовой электроникой.

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Прием заказов на Dodge Charger Daytona закрыт, а презентация автомобиля, изначально намеченная на май, перенесена на август. Инсайдеры полагают, что ее приурочат к «Неделе скорости» в Мичигане, открытие которой запланировано на 16 августа 2024 года.

Инженеры сообщили, что во время испытаний всплыли несколько проблем с электроникой. Электрокару обещаны ездовые режимы для дрифта и «пончиков», лонч-контроль, функция Line Lock для прогрева задних покрышек перед стартом и стратегии подготовки батареи к дрэг-рейсингу или треку.

Силовая установка у Daytona двухмоторная. Она выдает на пике до 679 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, разгоняя масл-кар с места до 60 миль в час за 3,3 секунды. Батарея емкостью 100,5 киловатт-часа дает до 510 километров хода без подзарядки.

Позже у «зеленого» Charger должны появиться доступные версии. Они получат одномоторную установку и заднюю привод, но больший запас хода. Производство электрокара Dodge собирался начать в середине этого года, а более дешевых вариантов — в 2025-м. В следующем году появится и бензиновое исполнение.