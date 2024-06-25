Первой собственной моделью "Автотора" станет ситикар

Президент "Автотора" Денис Пак рассказал в интервью "Газета.ru" о том, каким будет первый собственный автомобиль компании и почему был сделан выбор в пользу именно такой машины.

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По словам топ-менеджера, первым собственным автомобилем калининградского бренда станет компактный электрокар, который по габаритам ближе к машинам А-класса.

Денис Пак объяснил, почему выбор был сделан в пользу авто такого класса: электрокар будет продаваться не только физлицам, но и в сегменте B2B, у модели будут логистическая версия, развозная машина, версия для учреждений, социальных служб и так далее.

Работу над компактным молодёжным ситикаром "Автотор" подтвердил в конце 2022 года, когда в сети появились слайды с презентации прототипа новинки. В августе прошлого года стало известно, что "Автотор" приступает к тестам собственного электромобиля.

В настоящее время на "Автоторе" выпускаются модели брендов Kaiyi, BAIC, SWM, Jetour, Forthing, а также под собственными брендами "Амбертрак" и "Амберавто".