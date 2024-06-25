Цены на бензин: ожидается ли подорожание в середине лета

Весь июнь цены на бензин демонстрируют рост на бирже. Эксперты, опрошенные Life, прокомментировали ситуацию и рассказали о предстоящей стоимости топлива на заправках в середине лета.

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По словам экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, бензин подорожал в июне в связи со снижением производства и отменой запрета на его вывоз из России. Как сообщается, сейчас выгоднее бензин экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке.

В компании УК «Альфа-Капитал» отметили, что среднемесячно стоимость литра популярных сортов бензина АИ-95 и АИ-98 может повыситься на 0,5–0,8%.

Эксперты назвали ситуацию на рынке нефтепродуктов стабильной. Никаких беспокойств она не вызывает, отмечают они. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал подчеркнул, что в настоящее время фиксируются обычные сезонные колебания. Он не прогнозирует значительного повышения стоимости бензина.

На минувшей неделе многие московские сети АЗС повысили цены на бензин. Речь идет о существенном росте – в 30–60 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Аналогичная ситуация наблюдается во многих других регионах.