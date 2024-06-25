Audi представила самый мощный Q8 с ДВС за всю историю модели

Девять месяцев назад дебютировал обновлённый Audi Q8. Теперь компания из Ингольштадта представляет его "заряженные" версии RS Q8 и ещё более "злую" RS Q8 Performance, ставшую самым мощным Q8 за всю историю модели.

© Российская Газета

RS Q8 Performance уже успела отметиться рекордом, пройдя трассу Нюрбургринг за 7:36,698. Автомобиль оснащается V8 объёмом 4.0 литра мощностью 632 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. До "сотни" кроссовер разгоняется за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 280 км/ч.

© Audi

Версия RS Q8 оснащена тем же двигателем, но его отдача уменьшена до 592 л.с. и 800 Нм. Разница в наборе первых 100 км/ч с места всего ничего - 3,8 секунды, максималка - 250 км/ч.

Оба варианта оснащены 8-ступенчатым "роботом" Tiptronic, системой постоянного полного привода Quattro, адаптивной "пневмой", системой активной стабилизации кузова, мощными тормозными механизмами (диски до 440 мм в версии Performance) и механическим межосевым дифференциалом.

В Европе заказы на новые Audi Q8 в "заряженных" версиях уже принимают. Купить RS Q8 можно за 141 900 евро, RS Q8 Performance - за 155 700 евро.