Глава Mazda извинился за подделку результатов сертификационных испытаний

Президент компании Mazda Масахиро Моро на общем собрании акционеров принёс извинения за недобросовестные методы сертификации автомобилей.

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"В процессе государственной проверки и подтверждения, необходимых для того, чтобы клиенты могли безопасно ездить на автомобиле, произошло то, что иначе как подтасовками не назвать. Приношу свои искренние извинения акционерам за беспокойство", - приводит слова Моро РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.



Начало массовым проверкам японских автопроизводителей послужил скандал с входящей в состав Toyota компанией Daihatsu. Позднее нарушения в сертификации были выявлены в моторном подразделении Toyota. После этого правительство Японии потребовали от 85 производителей транспортных средств провести расследования и представить отчеты.

В нарушениях кроме Mazda и Toyota признались Yamaha, Suzuki и Honda.