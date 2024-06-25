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Глава Mazda извинился за подделку результатов сертификационных испытаний

Президент компании Mazda Масахиро Моро на общем собрании акционеров принёс извинения за недобросовестные методы сертификации автомобилей.

Глава Mazda извинился за подделку результатов сертификационных испытаний
© Российская Газета
"В процессе государственной проверки и подтверждения, необходимых для того, чтобы клиенты могли безопасно ездить на автомобиле, произошло то, что иначе как подтасовками не назвать. Приношу свои искренние извинения акционерам за беспокойство", - приводит слова Моро РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Начало массовым проверкам японских автопроизводителей послужил скандал с входящей в состав Toyota компанией Daihatsu. Позднее нарушения в сертификации были выявлены в моторном подразделении Toyota. После этого правительство Японии потребовали от 85 производителей транспортных средств провести расследования и представить отчеты.

В нарушениях кроме Mazda и Toyota признались Yamaha, Suzuki и Honda.

Автоновости