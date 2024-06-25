Omoda готовит большой кроссовер C9 для Южной Африки

В Африке под маркой Omoda будет продаваться премиальный кроссовер Exeed. Южноафриканское представительство Omoda (принадлежит Chery) анонсировало для местного рынка новинку — флагманский кроссовер С9. Пока его показали только на тизере, но уже понятно, что это за модель: в России она представлена под именем Exeed RX. Дело в том, что в Южной Африке бренд Exeed не присутствует, а потому на RX заменили шильдики, и он превратился в C9. В локальной модельной линейке Omoda флагманский SUV присоединится к «младшим» С5 и C5 GT.

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Omoda C9 отличается от знакомого нам Exeed RX только шильдиками: у моделей совпадают габариты и оформление передней части с безрамочной радиаторной решеткой. Салон пока не рассекречен, однако логично предположить, что и он у кроссоверов будет одинаковый, за исключением эмблемы Omoda на рулевом колесе.

Под капотом у Omoda C9 находится двухлитровый двигатель, как и у RX, однако мощность у него другая. По неофициальным данным, на C9 мотор будет развивать 262 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента, в то время как у кроссовера Exeed в спецификации для России агрегат дефорсирован до 249 сил и 385 Нм момента. Южноафриканские СМИ прочат С9 классический восьмидиапазонный автомат и систему полного привода.

Больше подробностей появится ближе к запуску модели, который состоится позже этим летом.

Тем временем в России ждут Omoda C7 — кроссовер чуть крупнее (и дороже) C5. И это не перелицованный Chery Tiggo 7 Pro: у них различаются габариты и дизайн. Из необычного оборудования заявлены лазерные фары и тачскрин диагональю 15,6 дюйма, который можно сдвигать продольно от центрального тоннеля к переднему пассажиру. Пока представлен пятиместный гибридный вариант с установкой на базе полуторалитрового ДВС, который работает в связке с роботизированной коробкой передач 1DHT130 со встроенным электродвигателем. Позже Omoda пообещала показать и неэлектрифицированные версии.

Презентация российской Omoda C7 состоится до конца года. Продажи в нашей стране и соседнем Казахстане могут начаться в четвертом квартале 2024-го, а могут задержаться до первого квартала 2025-го. По неофициальным данным, «семерку» адаптируют к условиям СНГ, так что возможна более консервативная техническая начинка без электрического довеска.