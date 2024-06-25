Раскрыта цена нового кроссовера Geely Galaxy E5

Geely запустит продажи Galaxy E5 в августе. Сколько он будет стоить. Среднеразмерный электрокар в линейке Galaxy присоединится к гибридныму кроссоверу L7 и седану L6, а также полностью электрической четырехдверке E8. В Китае новинка появится в конце лета, а вскоре после этого можно ожидать и начала поставок за рубеж, пишет CarNewsChina. Цена для родного рынка, как ожидается, будет лежать в диапазоне от 130 000 до 170 000 юаней (1,56−2 миллиона рублей).

Geely Galaxy E5 построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), которую делит с электроседаном E8. По размеру он чуть меньше Geely Atlas: длина составляет 4,6 метра, колесная база — 7,5. Колесные диски — 18- либо 19-дюймовые.

В передней части пятиместного салона — два отдельно стоящих экрана-планшета и проекционный дисплей. Работает мультимедиа на операционной системе Flyme Auto, разработанной совместно с компанией-производителем смартфонов Meizu, управляемой Geely. Система оснащена семинанометровым чипом Dragon Eagle-1.

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

Единственный электромотор в заднеприводном исполнении Galaxy ES будет выдавать около 218 лошадиных сил, потребляя 11,9 киловатт-часа на 100 километров. С места до «сотни» кроссовер разгонится за 6,9 секунды, а максимальная скорость составит 160 километров в час. Аккумуляторов два на выбор — на 49,52 и 60,22 киловатт-часа; обеспечат они 440 и 530 километров хода соответственно.

Позже должны появиться другие исполнения, включая полноприводное на 800-вольтовой архитектуре.

Появится ли Galaxy ES в России официально, пока неизвестно. Сейчас на российский рынок выводят как новинки как от Geely, так и от BelGee — белорусско-китайской марки. Неделю назад дилерам начал поступать кроссовер BelGee X70 — это вторая модель «БелДжи», она же Geely Atlas Pro с другими шильдиками.