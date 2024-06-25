Марка Sollers устранила главный недостаток своих грузовиков

На автомобили Sollers ввели 8-летнюю гарантию от сквозной коррозии. Обновлённые условия действуют для всех автомобилей Atlant и Argo, которые будут переданы клиентам после 25 июня 2024 года. Увеличение гарантийных сроков стало возможным благодаря модернизации технологических процессов на производстве машин.

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Как сообщает пресс-служба «Соллерса», перед покраской кузовные элементы проходят несколько этапов подготовки, включая нанесение катафорезного грунта методом погружения. Толщина лакокрасочного покрытия увеличена до 120 мкм.

При этом сварные швы дополнительно обрабатываются воском, а также промазываются специальной мастикой. Качество готовых кузовов и кабин проверяют специалисты контрольных лабораторий.

Год назад редакция Quto отмечала, что толщина наружного лакокрасочного слоя составляет всего 60 микрон, а внутреннего — всего 30. Что касается этих автомобилей, то состояние ЛКП проверяется на каждом ТО.

Ранее стало известно, что компания Sollers модернизировала грузовой автомобиль Atlant. Sollers Atlant — это переименованный JAC Sunray, который выпускается бывшим заводом Ford (в Елабуге ранее делали модель Transit).

Поначалу машины делали крупноузловым методом, а сейчас освоен полный цикл со сваркой, окраской и сборкой. И это, как выяснила редакция Quto, позволило вылечить многие «детские болезни».