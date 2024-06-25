На BIMOS в Пусане ожидается много новинок среди электрокаров

В Пусане 28 июня стартует международное автомобильное шоу.

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За 23 года существования выставка стала сверхмасштабным мероприятием, которое регулярно привлекает более миллиона посетителей. Было принято решение о его переименовании. Теперь это Международная выставка мобильности (BIMOS).

В этом году на выставке ожидается много премьер, в том числе и от южнокорейских производителей. В первом выставочном зале Hyundai Motor Company впервые представит Casper Electric. Кроме того, производитель собирается представить обновленные модели IONIQ 5, IONIQ 6, Kona EV, ST1.

Renault Korea презентует первую модель нового поколения экологичного автомобиля Aurora - внедорожник Hybrid D. На открытом воздухе в рамках выставки будет работать демонстрационная зона с кемпером Renault Master.

Genesis представляет GV70, GV80 Coupe и G90 Black, а также концепт-кар следующего поколения, на который делается большой акцент. Он выступает в качестве приоритетного направления будущего бренда.

Oullim Motors выставит Spirra Crezity 2024. Это первый корейский суперкар полностью ручной сборки, разгоняющийся до 100 километров в час за 2,9 секунды. У машины уникальный дизайн, символизирующий корейского тигра и тэгыкги - национальный флаг.

Kia Motors предложит всем желающим тест-драйв на обновлённом EV6. Также будут представлены EV9 и EV3.

BMW и MINI выставляют в общей сложности 18 моделей, включая новый M4, впервые представленный в Корее, и iX2, первый полностью электрический SAC бренда BMW.

Во втором выставочном зале BEXCO в рамках выставки пройдут Корейская выставка кемпинговых автомобилей и Пусанская выставка робототехники.

Пуссанский автосалон существует с 2001 года и проводится раз в два года в рамках работы по продвижению южнокорейской автомобильной промышленности. Шоу стало сверхмасштабным мероприятием, которое регулярно привлекает более миллиона посетителей. Проходит в выставочных залах BEXCO, площадью 26 508 квадратных метров.