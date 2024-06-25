У обанкротившейся Fisker на складах осталось 4,3 тысячи кроссоверов Ocean

Стала известна судьба 4,3 тысячи кроссоверов Ocean обанкротившейся марки Fisker
Обанкротившаяся марка Fisker продаст 4,3 тысячи машин одному покупателю. Как сообщает Reuters, компания датского дизайнера Хенрика Фискера задолжала держателям облигаций 850 миллионов долларов и в настоящее время готовится к ликвидации. Появились и подробности о судьбе оставшихся электрических кроссоверов Ocean: Fisker заключил предварительную сделку с единственным покупателем, готовым выкупить 4,3 тысячи машин. Его имя не раскрывается.
Компания Fisker была основана в 2016 году Хенриком Фискером, дизайнером, ранее работавшим в BMW и Aston Martin. У Фискера был нестандартный подход: вместо того, чтобы строить собственное производство, он договорился о контрактном производстве машин с Magna Steyr. В конце 2022 года на конвейер завода в Австрии встала первая (и последняя) модель марки — электрический кроссовер Ocean.
Объемы выпуска Fisker Ocean оказались значительно ниже ожиданий. Вместо запланированных 42 тысяч машин в 2023 году было собрано чуть больше 10 тысяч, а клиентам отгрузили меньше половины от этого — 4,7 тысячи кроссоверов. В 2024 году дела пошли еще хуже.
Компания привлекла один миллиард долларов для запуска операций, однако довольно быстро израсходовала эти средства и не смогла погасить долг перед своим ключевым инвестором. Весной 2024 года стало известно, что Fisker нечем платить Magna Steyr, так что производство Ocean было остановлено. Поиски нового инвестора ни к чему не привели, и в середине июня Фискер подал заявление в суд штата Делавэр с просьбой признать компанию банкротом.
На недавних слушаниях в суде адвокат Fisker Брайан Резник признал, что компания «в настоящее время не ожидает возможности получить финансирование» и готовится к ликвидации. Несмотря на то что предварительная сделка по продаже оставшихся нескольких тысяч машин заключена, «Фискеру», вероятно, будет трудно вернуть долг в размере 850 миллионов долларов, в частности, компании Heights Capital Management.