Ford F-150 Lightning SuperTruck выиграл Пайкс-Пик, несмотря на технический сбой

Победителем соревнований по подъёму на холм Пайкс-Пик стала компания Ford. Их F-150 Lightning SuperTruck с Роменом Дюма за рулём преодолел дистанцию ​​длиной 20 км за 8 минут 53,553 секунды.

Это сделало SuperTruck самым быстрым из всех 61 участника: Ford финишировал более чем на 10 секунд быстрее Кристиана Мерли на Wolf GB08 2024 года (9:04.454). Замыкает тройку самых быстрых гонщиков Дани Сордо на Hyundai Ioniq 5 N TA, который проехал дистанцию ​​за 9:30.852.

При этом F-150 Lightning SuperTruck оказался медленнее, чем прошлогодний SuperVan 4.2, показавший время 8:47,682. Однако результат неудивителен, поскольку у SuperTruck возникла «техническая проблема», и ему пришлось полностью остановиться в середине пути.

Дюма «полностью перезагрузил» пикап и вернул его в рабочее состояние. Это хорошая новость, но эта проблема добавила к его времени около 26 секунд.

Проблема должна была разочаровывать, но Дюма воспринял ее спокойно, сказав:

«Все в этом соревновании — это вызов, потому что оно не похоже ни на один другой вид гонок: у вас есть только один шанс. На раннем этапе мы столкнулись с проблемой, но это только придало мне больше решимости наверстать упущенное время в оставшейся части заезда».



Ford сообщил, что фактически их SuperTruck выдавал 1600 л.с. (1193 кВт), а не 1400 л.с., о которых говорилось изначально, что делает его более чем в три раза мощнее стандартного электрического пикапа.