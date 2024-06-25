Кроссовер Forthing российской сборки подешевел на 890 тысяч рублей

Официальный дистрибьютор бренда Forthing в РФ, компания Ixen Motors Rus, объявила новую цену кроссовера T5 EVO российской сборки. Автомобиль представлен в единственной комплектации по рекомендованной розничной цене 2 600 000 рублей - на 890 000 рублей дешевле актуальной ранее цены.

Значительное снижение РРЦ вызвано повышением объема поставок машинокомплектов и производства, а также расширением программы субсидирования.

Отмечается, что теперь автомобиль оказался дешевле начальных комплектаций Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Changan CS55 Plus.

В основе Forthing T5 EVO лежит модульная архитектура EMA. В движение кроссовер приводит связка 1,5-литрового мотора Mitsubishi мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатого "робота" от мирового производителя Magna.

Точные размеры Forthing T5 EVO составляют 4565 х 1860 х 1690 мм при колесной базе 2715 мм. В его салоне расположен единый кластер из двух экранов с полностью русифицированной системой мультимедиа.

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