Британцы возродят классические спорткары Ford Escort Mk1 и RS200

Раллийные Ford Escort Mk1 и RS200 возродятся и останутся бензиновыми. Британская компания Boreham Motorworks подписала соглашение с Ford о создании эксклюзивной линейки переосмысленных на современный лад классических спорткаров. Первыми станут Escort Mk1 и RS200, причем последний вернется в 40-ю годовщину своего дебюта. Оба автомобиля в новом прочтении сохранят двигатели внутреннего сгорания и будут выпущены очень лимитированным тиражом.

© Motor.ru

Пока машины можно рассмотреть только под покрывалами. Однако, насколько можно судить, реинкарнации Escort Mk1 и RS200 сохранят пропорции оригиналов. Видны массивные колесные арки, а также современную светодиодную оптику.

RS200 будет иметь композитный кузов, постоянный полный привод и останется среднемоторным. Ожидается, что почти каждый элемент шасси при этом будет в какой-то мере модифицирован, чтобы соответствовать спорткарам современности. Подробностей об «Эскорте» пока нет, кроме того, что ему обещали присвоить VIN-номера, продолжающие нумерацию оригинала.

© Boreham Motorworks

© Boreham Motorworks

© Boreham Motorworks

© Boreham Motorworks

© Boreham Motorworks

© Boreham Motorworks

RS200 представят до конца года, а Escort Mk1 появится позже. Стоимость пока не объявлена, однако в Boreham упомянули «очень ограниченный тираж», что намекает на дороговизну. Заказы уже принимаются.

Впоследствии компания хочет возродить еще пять классических Ford. Так как и Escort, и RS200 выпускались европейским подразделением, можно предположить, что и другие будут родом из Европы: то есть, среди воскрешенных Фордов могут оказаться, к примеру, Sierra Cosworth и Mk2 Escort RS2000.

Ранее стало известно, что Land Rover собирается возродить Freelander. Правда, останется от него только имя: свет увидит электромобиль (вернее, целая линейка), который построят на платформе китайской Chery. Собирать Freelander будут в Китае и поначалу продавать только там.