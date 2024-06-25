Закон о создании для электромобилей в Москве парковок с зарядными устройствами принят Госдумой

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательным чтении закон, который обязывает создавать в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также на федеральной территории «Сириус» парковочные места для электромобилей, оснащенные зарядными устройствами.

По действующему законодательству при размещении парковок общего пользования на территориях муниципальных образований, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя должны быть в необходимом количестве предусмотрены парковки общего пользования для грузовых транспортных средств, автобусов и легковых автомобилей. Согласно принятому закону, на территориях городских округов, городских поселений, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, на федеральной территории «Сириус» также должны выделяться парковки для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованные зарядными устройствами.

Их количество будет определяться потребностью, определенной в документации по организации дорожного движения.

Кроме того, законом расширены полномочия органов государственной власти РФ в области организации дорожного движения. Так, к ним будут также относиться организация дорожного движения на автомобильных дорогах федерального значения, в том числе его мониторинг, а также установление требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения.

При этом ряд полномочий исключен, в том числе утверждение методических рекомендаций по определению размера платы за пользование платными парковками.

Согласно пояснительной записке к документу, в целях оперативного устранения последствий чрезвычайных происшествий законом вводится упрощенная процедура утверждения проекта организации дорожного движения. В настоящее время, если временные ограничения или прекращения движения транспортных средств не превышают сутки, разработка проектов организации дорожного движения не предусматривается. Документ исключает условие про срок, превышающий сутки.

Законом также вводится обязанность разработки и утверждения комплексных схем организации дорожного движения для Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.