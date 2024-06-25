BMW разрешила использовать в своих машинах два разных автопилота

Новая BMW 7 серии получила продвинутый автопилот.

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Система Personal Pilot будет работать вместе с ассистентом движения по магистралям Highway Assistant, причем в BMW заявляют, что одобрение на одновременное использование двух систем разного уровня автономности выдано впервые в отрасли. Обе системы позволяют убирать руки с руля. А Personal Pilot вдобавок не требует постоянно смотреть на дорогу, так что водитель сможет смотреть фильмы или работать.

Компания BMW первой в мире получила разрешение на использование в одном автомобиле двух разных систем автоматизированного управления. С пакетом Personal Pilot L3, который вошел в список опций седана 7 серии, владельцам стали доступны электронные помощники Highway Assistant и более продвинутый Personal Pilot. Набор ассистентов стоит шесть тысяч евро и пока будет предлагаться только в Германии.

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Систему Highway Assistant разрешено использовать на автомагистралях с конструктивным выделением разделительной полосы. Функция работает на скоростях до 130 километров в час и благодаря активному помощнику Active Lane Change Assistant умеет автоматически менять полосу движения. Как и в случае с "Мерседесом", дать сигнал к перестроению может и сам водитель, причем для подтверждения маневра ему достаточно посмотреть в боковое зеркало.

Personal Pilot, в свою очередь, относится к системам Level 3. Он не требует постоянно смотреть на дорогу, хотя человек должен взять управление на себя, если автопилот об этом попросит. Пользоваться функцией можно, к примеру, в вялотекущем трафике. Она останется активной, пока машина не разгонится до 60 километров в час, и всё это время у водителя будет полная свобода действий. Формально это то же самое, что предлагает мерседесовская система Drive Pilot.