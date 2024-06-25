Стало известно, когда автопилот хуже управляет машиной, чем водитель

Системы автопилота хуже справляются с управлением автомобиля в сумерках и на перекрестках, чем люди. Об этом сообщает Motorpage.ru со ссылкой на последние исследования британского журнала Nature Communications.

© unsplash

Специалисты проанализировали 37 000 случаев ДТП, 2100 из которых произошли во время включенной системы автопилота. Выяснилось, что вероятность попадания в ДТП с автопилотом во время поворота на перекрестках повышается вдвое, а в сумерки - пятикратно. Подчеркивается, что современные системы плохо распознают динамичные, а зачастую хаотичные движения объектов вокруг автомобиля. В сумеречное время тени на дорогах могут распознаваться датчиками и камерами как отдельные объекты.

При этом эксперты пришли к выводу, что актуальным системам автопилота не удастся полностью заменить человека за рулем машины.

Ранее «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД России сообщили, что за минувшие сутки на российских дорогах произошло 307 ДТП, в которых 28 человек погибли и 355 получили ранения