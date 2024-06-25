Стало известно, сколько всего в России дорожных камер

В настоящее время на дорогах России действуют 29,8 тыс. камер фиксации нарушений ПДД, из них 26 тыс.— стационарных, 3 тыс.— передвижных и 0,8 тыс.— мобильных. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД.

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При этом в стране прогнозируют увеличение парка комплекса. Власти Приморского края, Волгоградской области и других регионов планируют установить приборы на подведомственной территории в 2024 году.

В МВД отмечают, что за пять месяцев 2024 года в отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным «специальными техническими средствами», вынесли 79,4 млн постановлений по делам об административных правонарушениях.

Ранее СМИ сообщили, что велокурьеров в России могут обязать получать водительские удостоверения и приобретать гражданскую страховку для возмещения вреда третьим лицам. Как стало известно, в настоящее время данная инициатива и множество других находятся на стадии разработки или рассмотрения на местном и федеральном уровнях.