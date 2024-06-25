Появилось первое фото Geely Monjaro в камуфляже под брендом Renault

Renault и Geely теперь - стратегические партнёры, которые будут выпускать передовые силовые установки и автомобили. Ещё в начале 2022 года стало известно, что заводе Renault Samsung в Южной Корее будут выпускаться модели на платформе CMA от Geely. Тогда же появилась информация о первенце - кроссовере. Даже показали тизер. Теперь появились новые изображения и "шпионские" фото.

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На свежих тизерах показан другой автомобиль - не тот, который "засветили" два года назад. В новинке, именуемой пока Aurora 1, узнаётся кроссовер, который в Китае продаётся под названием Geely Xingyue L, а в России он известен как Monjaro. По крайней мере, пунктир в фарах нового Renault и "китайца" идентичен.

В дополнение к тизерам портал Autospy опубликовал фото прототипов "Авроры", который хоть и не раскрывает дизайна, но позволяет с уверенностью сказать, что каркас кузова модели Renault достался от Geely Monjaro. Решётка радиатора "китайца" сменила вертикальные ламели на рисунок из ромбиков, а вот дизайн фонарей у прототипа повторяет китайский.

Предполагается, что Renault Aurora 1 получит гибридную силовую установку. В ходу у французского автопроизводителя система E-Tech.

Подробности о перелицованном Geely Monjaro под брендом Renault узнаем через пару дней: мировая премьера автомобиля состоится 27 июня на выставке Busan International Mobility Show.

В России Geely Monjaro предлагается с мотором 2.0 литра мощностью 238 л.с., 8-ступенчатым гидроавтоматом и системой полного привода. Купить "Джили Монджаро" можно начиная от 4 245 000 рублей.