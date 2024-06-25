На рынок вышел новый Range Rover Sport с мощным двигателем V8

Range Rover Sport, известный своими роскошными характеристиками и мощностью, теперь предлагается в новой версии с V8 двигателем. Этот вариант является не самым доступным для большинства жителей Европы. Базовая модель плагин-гибрида оценивается в 106 000 евро (около 10 млн рублей по текущему обменному курсу), в то время как версия с V8 двигателем стоит более чем в два раза дороже, пишет 32CARS.RU.

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Range Rover Sport P530 комплектуется 4.4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 530 лошадиных сил. Этот внедорожник способен разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды и достигать максимальной скорости в 250 км/ч, при среднем расходе топлива 11,4 литра на 100 км. Модель P530 представлена исключительно в роскошной комплектации Autobiography, с начальной ценой в 216 154 евро (20,33 млн рублей), что позволяет приобрести две базовые гибридные модели P460e.

Кроме новой версии с V8, в линейке Range Rover Sport также доступны модели с гибридными и дизельными двигателями. Однако, топовая спортивная модель SV с 635-сильным V8 больше не доступна для заказа в некоторых европейских странах.

Ранее доступная только в версии First Edition, модель Range Rover Sport P530 теперь выпускается в комплектации Autobiography, делая её ещё более желанной среди поклонников внедорожников премиум-класса.