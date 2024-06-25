До дилеров в РФ добрался доступный Hongqi HS3

К российским дилерам в преддверии старта продаж начали поступать кроссоверы Hongqi HS3. Об этом свидетельствуют фото автовозов с автомобилями, которые опубликовал сайт "Китайские автомобили". Модель станет самой доступной в линейке китайского премиум-бренда.

© Российская Газета

Hongqi HS3 - компактный кроссовер. Длина кузова составляет 4655 мм, размер колёсной базы - 2770 мм. Это почти столько же, сколько у Kia Sportage, и больше, чем у Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro.

Базовая версия HS3 комплектуется турбомотором объёмом 1,5 литра мощностью 156 л.с., для версий постарше будет доступен двухлитровый двигатель с отдачей 245 л.с. Для топового варианта предусмотрена система полного привода.

По информации "Китайских автомобилей", старт продаж Hongqi HS3 намечен на 27 июня 2024 года. Цены пока не объявлены. В Китае купить Hongqi HS3 можно за 146-196 тысяч юаней (1,73-2,33 млн рублей).

Накануне стало известно, что марка Hongqi планирует значительно расширить модельный ряд , представленный в России, в том числе за счёт компактного HS3, полноприводных версий H5 и H9, а также аналога Maybach - большого седана Hongqi L1.