ГД корректирует сроки обжалования постановления по делу об административном правонарушении

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, по которому жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней, а не суток со дня вручения или получения копии постановления.

Законопроект внесла в палату парламента в апреле группа депутатов от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым. Необходимые изменения предлагается внести в статью 30.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении).

В пояснительной записке указано, что срок обжалования не вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении исчисляется сутками, в связи с этим в случае его истечения в нерабочий день, последний день срока обжалования не переносится на следующий за ним рабочий день. При этом данный срок может быть восстановлен при наличии уважительных причин его пропуска. Уважительность таких причин определяется судом самостоятельно, пояснили авторы законопроекта.

"Данная норма закона, очевидно, не отвечает принципу разумности. В России новогодние каникулы (нерабочие дни) в 2023-2024 годах продлились с 31 декабря по 8 января включительно, то есть девять дней. А это означает, что собственники транспортных средств, получившие постановления об административных правонарушениях в последние рабочие дни 2023 года, фактически лишены возможности восстановления своих нарушенных прав, то есть обжалования таких постановлений", - указано в пояснительной записке.

Также авторы инициативы отмечают, что не все постановления можно обжаловать в электронном режиме, часть из них должна быть обжалована путем подачи документов нарочно, что требует порой значительных временных затрат.

"Важно отметить, что согласно части 3.1. статьи 4.8 КоАП РФ, если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день. В связи с наличием длительных праздничных дней в производственном календаре нашей страны предлагается устранить в части 1 статьи 30.3 КоАП РФ упоминание суток и заменить их днями с целью соблюдения баланса прав автовладельцев", - пояснили депутаты.