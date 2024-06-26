Обновленный Exeed LX уже появился у дилеров в России

В дилерский центр "Exeed Аларм-Моторс" в Санкт-Петербурге поступили новые кроссоверы LX. Первый покупатель уже получил новый автомобиль.

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В дилерский центр прибыли автомобили в комплектации Premium белого цвета. Все они уже законтрактованы, рассказали "Российской газете" в компании.

Напомним, во всех версиях Exeed LX оснащен двигателем 1.6 литра мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод может быть как передним, так и полным.

Базовая версия Exeed LX Premium с передним приводом оценена 3 570 000 рублей, кроссовер с системой 4WD в этой же комплектации стоит 3 900 000 рублей. Промежуточное исполнение Prestige стоимостью 3 770 000 рублей имеет систему полного привода, но не имеет ряда опций "Премиума".

Ранее Exeed RX получил в России официальную, реализуемую через официальных дилеров марки, версию с автоматической коробкой передач Aisin.