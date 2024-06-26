Из длиннобазного Land Rover Defender сделали пикап

Новый Land Rover Defender превратят в пикап за 155 тысяч евро.

© Motor.ru

Конверсией внедорожников займется нидерландская Heritage Customs, причем в стоимость будет входить и исходный автомобиль, и работы по его переделке в пикап. Будут обычные версии за 155 тысяч и лимитированная All Blacks, которую оценили в 172 500 евро, что соответствует 16,2 миллиона рублей.

Фирма Heritage Customs из Нидерландов представила новый проект на базе Land Rover Defender. Следом за кабриолетом Valiance Convertible голландцы решили выпустить пикап, взяв за основу длиннобазный Defender 130. Цена такого внедорожника начинается со 155 000 евро (без учета НДС) и включает исходный Defender 130 X-Dynamic SE, работы по его переделке в пикап, окраску кузова, перешивку салона, а также «четырехствольный» выхлоп и фирменный комплект колес диаметром 20 либо 22 дюйма.

© Heritage Customs

© Heritage Customs

Постройка Valiance Pickup занимает около трех месяцев. Клиент вправе выбрать цвет, варианты отделки салона (например, обивку мебельной кожей либо стеганой алькантарой), разнообразный декор, наклейки и многое другое. В общем, 155 тысяч евро это только начало, а окончательная цена будет зависеть от предпочтений и финансовых возможностей заказчика. Двигатель при этом один — бензиновая «шестерка» 3.0 мощностью 400 лошадиных сил и 525 Нм крутящего момента в паре с восьмидиапазонным автоматом.

© Heritage Customs

© Heritage Customs

Превращать «Дефендеры» в нечто уникальное любит и британское ателье Project Kahn. Один из последних проектов фирмы — двухместный Flying Huntsman 90 Spyder. Такие машины будут делать из Defender 90 на заводе в Ковентри, где собирали Aston Martin One-77. Внедорожники получат мягкую съемную крышу и изящные задние обтекатели, изготовленные вручную из алюминиевого сплава. Второй ряд сидений не предусмотрен, поэтому багажник тут по объему такой же, как у стандартного «Дефендера».