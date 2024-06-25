Стоимость парковки изменится на ряде улиц Москвы

С 1 июля на 12 столичных улицах снизится стоимость парковки, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Тариф решили уменьшить из-за низкой загруженности этих участков (меньше 50%). Это решение позволит восстановить баланс спроса, объяснили в Дептрансе. Москва24

«На 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос», — говорится в сообщении. Газета.Ru

«Изменение максимального часового тарифа в дневное время будет только на 31 улице — там, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных парковочных мест для жителей возле дома. Это примерно 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре. Например, улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная», — объясняется на сайте. ТАСС