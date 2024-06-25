Верховный суд РФ пояснил, когда водитель может покинуть место ДТП

В Верховном суде РФ пояснили, что водитель может покинуть место ДТП в случае, когда оказывает помощь пострадавшему в госпитализации и нет другого способа довезти травмированного до медучреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановления инстанции.

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Отмечается, что нарушение правил дорожного движения действует, когда водитель оставляет место ДТП без необходимости, например когда была возможность доставить пострадавшего в больницу на попутном транспорте.

Также, если водитель покинул место преступления, заведомо оставляя пострадавшего в опасности, его действия подпадают под статью об оставлении места ДТП.

До этого юрист Telegram-канала «Юризм» Илья Афанасьев объяснил, что страховые компании могут заподозрить инсценировку ДТП ради получения выплат, если авария произошла ночью на отдаленной дороге, где нет камер и невозможна другая объективная видеофиксация.