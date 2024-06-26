Представлен обновленный Volkswagen Jetta

Седан изменился снаружи и внутри, вдобавок улучшено оснащение. Моторы прежние, при этом стандартная модель после рестайлинга будет доступна исключительно с автоматом.

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Американское подразделение Volkswagen только что представило во второй раз обновленную четырехдверку Jetta. Предыдущий рестайлинг провели в 2021 году, ну а дебют модели актуального поколения состоялся в 2018-м. Кстати, минувший год Джетта завершила в Штатах в «плюсе»: по данным местного офиса марки, там было реализовано 47 408 единиц, что на 24% больше по сравнению с 2022-м. Впрочем, главные конкуренты все равно далеко впереди. Так, седан Nissan Sentra разошелся по США тиражом 109 195 экземпляров (+41%), результат Kia Forte (он же Cerato в других странах) – 123 953 шт. (+14%), Hyundai Elantra – 134 149 шт. (+14%).

Джетте достались новые радиаторная решетка, бамперы, фары и задние фонари. Отдельных вертикальных секций ходовых огней спереди больше нет. Еще расширена палитра цветов кузова, плюс появились диски нового дизайна (17- или 18-дюймовые).

Одновременно показана «заряженная» Jetta GLI, ее фишки – оригинальная решетка, красная вставка в переднем бампере, аналогичного цвета тормозные суппорты, черные корпуса зеркал и крыша, стандартные 18-дюймовые колеса и выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы. Вдобавок на плашке, объединяющей фонари, вместо надписи Jetta красуются буквы GLI.

В салоне – модернизированная передняя панель. Планшет мультимедийной системы теперь «парит», плюс VW Jetta по умолчанию имеет 8-дюймовый экран (прежде у «простых» исполнений был дисплей диагональю 6,5 дюйма). Седан также получил сенсорный блок управления «климатом». Наконец, беспроводная зарядка стала доступна и для «среднего» варианта (раньше площадка была предусмотрена только для богатых комплектаций).

Моторы прежние. Стандартный седан оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 160 л.с., под капотом Jetta GLI установлен турбодвигатель 2.0 мощностью 231 л.с. Обычный седан после рестайлинга лишился шестиступенчатой механики: такую Джетту предложат исключительно с классическим восьмиступенчатым автоматом. Зато версия GLI сохранила 6МТ, альтернатива – семиступенчатая роботизированная коробка DSG. «Горячий» седан также имеет адаптивную подвеску. Привод в любом случае только передний.

В США старт продаж обновленной Volkswagen Jetta намечен на третий квартал текущего года. Пока объявлена лишь базовая цена – 21 995 долларов, что эквивалентно примерно 1,92 млн рублей по актуальному курсу. Дореформенный седан с механикой сейчас стоит от 21 435 долларов (около 1,87 млн рублей). Все цены традиционно для Америки указаны без учета налогов и доставки. Следом должны обновиться родственные Джетте китайские четырехдверки – VW Sagitar и VW Lavida.