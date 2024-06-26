В России предложат новый гибридный минивэн в японском стиле

Китайский автомобильный концерн Great Wall сообщил о своем намерении в ноябре текущего года вывести на российский рынок в продажу новый минивэн Wey 80/Alpine с гибридной силовой установкой в лимитированной серии Co-Creation.

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Информация о том, что Wey 80/Alpine в новой спецверсии будет выпускаться именно для российского рынка, а также первые фотографии минивэна, появились в базе данных ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности).

Wey 80/Alpine в спецверии будет отличаться от серийного автомобиля тем, что решетка радиатора у нового авто получила более мелкий рисунок, а также она уменьшилась в размерах. Передний бампер стал более массивным, а также получил аэродинамические формы, на крыльях минивэна появился матовый декор.

Салон минивэна Wey 80/Alpine в лимитированной версии будет четырехместным. Отделка салона и сидений будет выполнена из высококачественной кожи Nappa. Мультимедийная система будет сочетаться с акустикой на 20 динамиков Harman/Kardon. Главной отличительной особенностью минивэна станет то, что салон автомобиля будет по умолчанию оснащаться тремя парфюмированными ароматами, которые были разработаны профессионалами специально для данной модели.

В движение Wey 80/Alpine будет приводить 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат, мощностью 156 лошадиных сил, в сочетании с электрическим мотором, установленным на задней оси, мощностью в 184 «лошади». Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 170 км/час, а разгон до первой сотни не превысит показателя в 5,7 секунды. Запас хода на электричестве составит 140 километров.

Ожидается, что стоимость Wey 80/Alpine будет заявлена в пределах от 4 000 000 до 4 800 000 рублей, более точная информация будет сообщена в ноябре текущего года.