Ограниченная серия BMW M3 CS Touring выйдет на дороги в 2025 году

В прошлом году стало известно, что BMW разрабатывает улучшенную M3 Touring. Сегодня, компания подтверждает, что M3 CS Touring действительно на подходе. Первые закамуфлированные прототипы автомобиля были замечены на Нюрбургринге.

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Так же, как и у других последних автомобилей CS, обновления дизайна M3 Touring малозаметны. Передняя часть включает в себя обновленные фары от G80 M3 Sedan и характерную для CS почковидную решетку радиатора, как на M4 CSL. Примечательно, что в автомобиле присутствует большое количество деталей из углеродного волокна, таких как передняя губа и воздухозаборники. Задняя часть, судя по всему, останется прежней, и, скорее всего, задние фонари будут идентичны тем, что установлены на седане.

Как и другие модели CS, BMW M3 CS Touring (G81) будет отличаться цветом, карбоновыми ковшеобразными сиденьями и эксклюзивными колесными дисками. Однако значительного снижения веса не предвидится. Для сравнения, седан M3 CS весит на 35 кг меньше стандартного M3 Competition xDrive, так что аналогичный подход ожидается и для M3 Touring CS. Эта модель также будет построена на базе универсала Competition, в которой мощность распределяется на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Силовые характеристики BMW M3 CS Touring будут такими же, как у модели G80 M3 CS и грядущей G82 M4 CS: мощные 543 лошадиные силы и 740 Нм крутящего момента от двигателя S58, передаваемые на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

M3 CS Touring будет выпущен ограниченным тиражом, по слухам, менее 2 000 экземпляров по всему миру. К сожалению, универсал CS так и не появится на американском рынке, упуская возможность для энтузиастов стать обладателями, возможно, самого совершенного автомобиля M.