Ограниченная серия BMW M3 CS Touring выйдет на дороги в 2025 году
В прошлом году стало известно, что BMW разрабатывает улучшенную M3 Touring. Сегодня, компания подтверждает, что M3 CS Touring действительно на подходе. Первые закамуфлированные прототипы автомобиля были замечены на Нюрбургринге.
Так же, как и у других последних автомобилей CS, обновления дизайна M3 Touring малозаметны. Передняя часть включает в себя обновленные фары от G80 M3 Sedan и характерную для CS почковидную решетку радиатора, как на M4 CSL. Примечательно, что в автомобиле присутствует большое количество деталей из углеродного волокна, таких как передняя губа и воздухозаборники. Задняя часть, судя по всему, останется прежней, и, скорее всего, задние фонари будут идентичны тем, что установлены на седане.
Как и другие модели CS, BMW M3 CS Touring (G81) будет отличаться цветом, карбоновыми ковшеобразными сиденьями и эксклюзивными колесными дисками. Однако значительного снижения веса не предвидится. Для сравнения, седан M3 CS весит на 35 кг меньше стандартного M3 Competition xDrive, так что аналогичный подход ожидается и для M3 Touring CS. Эта модель также будет построена на базе универсала Competition, в которой мощность распределяется на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.
Силовые характеристики BMW M3 CS Touring будут такими же, как у модели G80 M3 CS и грядущей G82 M4 CS: мощные 543 лошадиные силы и 740 Нм крутящего момента от двигателя S58, передаваемые на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.
M3 CS Touring будет выпущен ограниченным тиражом, по слухам, менее 2 000 экземпляров по всему миру. К сожалению, универсал CS так и не появится на американском рынке, упуская возможность для энтузиастов стать обладателями, возможно, самого совершенного автомобиля M.